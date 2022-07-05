Fransa Ligue 1'in son şampiyonu PSG'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mbappe'nin de takımda kalmasının ardından bu kez de Fransız ekibi teknik direktör değişikliğine gitmek istedi ve 50 yaşındaki Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yeni teknik direktör de belli oldu. PSG'nin yeni teknik direktörü ise Christophe Galtier oldu. Paris'te göreve başlayacak Galtier ise 2020'de Lille'e şampiyonluğa taşıyarak son yılların en büyük sürprizine imza atmıştı.

"EN İYİ OYUNCULARA HOCALIK YAPMAK İSTİYORUM"

Göreve geldikten sonra açıklamalarda bulunan Galtier, "Ben en büyük kupayı kazanmak, en iyi oyunculara hocalık yapmak istiyorum. Bunun için Paris'ten daha iyi bir yer yok. Mbappe'nin takımdan neler istediğini, beklediğini biliyorum. O isteklerin yerine nasıl geleceğini de biliyorum. Mbappe, PSG'nin futbolcusudur ve burada bireysel yeteneklerin, kollektif amaca hizmet etmesini sağlayacağım." ifadelerini kullandı.