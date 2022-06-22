Arsenal, Fiorentina, Sampdoria gibi ekiplerde forma giyen Lucas Torreira, Galatasaray ile anılıyor. Bu transfer iddiasının ardından futbolcu arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Lucas Torreira kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray ile adı geçen Lucas Torreira'nın kariyeri, özellikleri ve yaşamı merak konusu oldu. Uruguaylı milli futbolcu son olarak İtalya Serie A ekipleriden Fiorentina'da forma giydikten sonra adı sık sık transfer iddiaları ile anılmaya başladı. Peki, Lucas Torreira kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira 11 Şubat 1996 yılında Uruguay'ın Fray Bentos şehrinde dünyaya gelmiştir. Ön libero olarak görev yapnaktadır. 39 kez Uruguay Milli Takımı'nda forma giymiştir. 20 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Arsenal'den Fiorentina'ya kiralanan futbolcu bu sezon Arsenal'e geri dönecek. Yıldız futbolcu Fiorentina'da 35 maçta 5 gol 2 asist ile oynamıştır. Lucas Torreira, Wanderers U19, Pescara U19, Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina'da oynamıştır.