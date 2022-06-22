Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! Karan'ın yeni takımı...
Uşakspor’da teknik direktör Ümit Karan’la yolların ayrıldığı öğrenildi. Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan’ın Anagold 24Erzincanspor’la söz kestiği ifade edildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.06.2022- 15:14
Uşak'a geçen sezon içinde gelen Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan'ın Anagold 24Erzincanspor'la söz kestiği iddia edildi.
Uşakspor ile 2022/23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ümit Karan, geride kalan sezonda takımın başında 8 maça çıkmış, 0.88 puan ortalaması tutturmuştu.