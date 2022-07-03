Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma ile resmi sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen ve AS Roma ile anlaşmaya varan Zeki Çelik, İtalya'ya gitti. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi ile anlaşmaya varan ve Roma'ya giden Zeki Çelik, sağlık kontrolünden geçecek.

7 MİLYON EURO

Bilindiği üzere, Roma'nın Zeki Çelik için Lille kulübüne 7 milyon Euro, artı bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2018 yılında İstanbulspor'dan Fransız ekibine transfer olan 25 yaşındaki sağ bek oyuncu, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Milli futbolcu Lille ile 1 Lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.