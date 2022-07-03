Fransa Ligi Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen ve AS Roma ile anlaşmaya varan Zeki Çelik, İtalya'ya gitti. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi ile anlaşmaya varan ve Roma'ya giden Zeki Çelik, sağlık kontrolünden geçecek.
7 MİLYON EURO
Bilindiği üzere, Roma'nın Zeki Çelik için Lille kulübüne 7 milyon Euro, artı bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceği belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2018 yılında İstanbulspor'dan Fransız ekibine transfer olan 25 yaşındaki sağ bek oyuncu, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti. Milli futbolcu Lille ile 1 Lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.