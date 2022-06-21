Rosario Central'de Carlos Tevez dönemi!

Arjantin futbolunun efsane oyuncularından Carlos Tevez, geçtiğimiz haftalarda futbolu bırakmıştı. Arjantinli yıldız kariyerinde yeni bir adım attı ve ülkesinin takımlarından Rosario Central'in teknik direktörü oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 16:57