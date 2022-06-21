Arjantin milli takımı ve Avrupa'nın efsane golcülerinden Carlos Tevez, teknik direktörlük için ilk adımını attı.
Eski golcü, Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central ile anlaşmaya vardı.
Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, "Carlos Tevez, Rosario Central'in yeni teknik direktörü oldu! Kulüp ile 12 aylık sözleşme imzaladı." denildi.
📝😄 ¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral!— Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022
El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla 💪🏼🇺🇦 pic.twitter.com/5APtaJjtiX