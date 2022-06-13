Liberya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Liberya sahasında Fas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liberya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor Liberya ile Fas sahili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liberya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİBERYA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liberya - Fas maçı 13 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.