FIFA, Ukrayna ve Rusya'da futbol federasyonuna bağlı kulüplerdeki yabancı oyunculara sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkını tanıdı. İşte detaylar...

FIFA, Ukrayna'daki savaştan etkilenen oyuncular, kulüpler ve antrenörler için flaş bir karara imza attı. Oyuncuların Statüleri ve Transferlerine İlişkin Yönetmelik'te geçici istihdam kurallarında genişlemeye gidildi.

FIFA'nın açıkladığı karar şu şekilde:

"Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ve antrenörler ile karşılıklı anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacaklar."

FIFA'nın aldığı karar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev gibi birçok Ukrayna ve Rus kulübünde değişimler yaratabilecek.