UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta oynanan 12 karşılaşmayla sona erdi. Gecenin maçında Almanya sahasında İtalya'yı 5-2 ile geçerken, sürpriz ise İngiltere'yi deplasmanda 4-0 mağlup eden Macaristan'dan geldi. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi'nde 4'üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Uluslar Ligi'nde oynanan 12 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

- A Ligi 3'üncü Grup

Almanya - İtalya: 5-2

İngiltere - Macaristan: 0-4

- A Ligi 4'üncü Grup

Hollanda - Galler: 3-2

Polonya - Belçika: 0-1

- B Ligi 1'inci Grup

Ukrayna - İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

Ermenistan - İskoçya: 1-4

- B Ligi 3'üncü Grup

Bosna-Hersek - Finlandiya: 3-2

Romanya - Karadağ: 0-3

- C Ligi 1'inci Grup

Lüksemburg - Faroe Adaları: 2-2

TÜRKİYE - Litvanya: 2-0

- D Ligi 1'inci Grup

Liechtenstein - Letonya: 0-2

Moldova - Andorra: 2-1