Tolgay Arslan 1 yıl daha Udinese'de
Kariyerine İtalya Serie A'da devam eden Tolgay Arslan, Udinese'de 1 yıl daha kalacak. 2020-2021 sezonunda bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 64 maçta sahaya çıktı. Tolgay Arslan, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yaptı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2022- 19:46
İtalyan basınında yer alan haberde, resmi açıklama olmamasına rağmen, Udinese'nin sözleşmede tecrübeli futbolcunun kontratını uzatma hakkına sahip olduğu maddeyi devreye soktuğu ve Tolgay Arslan'ın takımda devam edeceği belirtildi.
2020-2021 sezonunda bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 64 maçta sahaya çıktı. Tolgay Arslan, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yaptı.