Tolgay Arslan 1 yıl daha Udinese'de

Kariyerine İtalya Serie A'da devam eden Tolgay Arslan, Udinese'de 1 yıl daha kalacak. 2020-2021 sezonunda bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 64 maçta sahaya çıktı. Tolgay Arslan, bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2022- 19:46