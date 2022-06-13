Manchester City, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ın transferini duyurdu. İngiliz ekibi, transferi Norveçli oyuncunun babası Alf-Inge Haaland'ın takıma 22. katılış yıl dönümünde açıkladı.



21 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Dortmund formalarıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Haaland için City, 75 milyon Euro serbest kalma bedeli ödedi. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren takıma katılacak Norveçli golcüye City'nin yıllık 30 milyon Euro maaş ödeyeceği iddia edildi.

"BENİM VE AİLEM İÇİN GURUR VERİCİ BİR GÜN"



Halaand transferiyle ilgili olarak, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik." açıklamasını yaptı.

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