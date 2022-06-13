Hulk'un Atletico Mineiro-Santos maçında çektiği şut gündem oldu

Brezilya Ligi'nde Atletico Mineiro ile Santos karşı karşıya geldi. Mücadelede ilginç bir an yaşandı. Yıldız futbolcu Hulk'un kullandığı serbest vuruşta çektiği şut direkte patladı. Bu pozisyonda çıkan ses sosyal medyada gündem oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 15:10