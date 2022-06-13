Brezilya Serie A'da oynanan Atletico Mineiro-Santos mücadelesi 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran an ise Hulk'un kullandığı frikikte yaşandı. Brezilyalı yıldız serbest vuruşta çektiği şutla herkesi şaşkına çevirdi. Oldukça sert çekilen şut, direkte patlarken dönen top barajdaki oyuncuya çarptı. Stadyumda çıkan ses, sosyal medyada gündem oldu.
Hulk'un Atletico Mineiro-Santos maçında çektiği şut gündem oldu
Brezilya Ligi'nde Atletico Mineiro ile Santos karşı karşıya geldi. Mücadelede ilginç bir an yaşandı. Yıldız futbolcu Hulk'un kullandığı serbest vuruşta çektiği şut direkte patladı. Bu pozisyonda çıkan ses sosyal medyada gündem oldu.
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Yayın Tarihi: 13.06.2022- 15:10