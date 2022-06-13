TRANSFER HABERİ - Matias Vargas için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Transfer haberi: Bonservisi Espanyol'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli oyuncu için, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 15:24