Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen Arjantinli yıldız Matias Vargas, transferin gözdesi oldu.
TRANSFER HABERİ - Matias Vargas için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!
Transfer haberi: Bonservisi Espanyol'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli oyuncu için, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Vargas, Adana Demirspor'da oynadığı futbolla adeta parmak ısırtmıştı.
Arjantinli yıldız, Adana Demirspor'un hücum hattında kritik bir rol oynamıştı.