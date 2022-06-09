Burundi - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Burundi ile Kamerun Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Burundi - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Burundi - Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burundi - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURUNDI - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burundi - Kamerun maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.