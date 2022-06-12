UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Çekya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSPANYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya - Çekya maçı 12 Haziran Pazar günü saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE 11'LER:
İspanya: Simon, Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso, Soler, Rodri, Koke, Asensio, Olmo, Morata
Çekya: Mandous, Zima, Brabec, Jemelka, Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny, Pesek, Cerny, Kuchta