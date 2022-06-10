UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avusturya ile Fransa kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Avusturya: Pentz, Lainer, Trauner, Wöber, Alaba, Seiwald, Schlager, Laimer, Sabitzer, Weimann, Arnautovic
Fransa: Lloris, Pavard, Saliba, Konate, Hernandez, Kamara, Tchouameni, Diaby, Griezmann, Coman, Benzema
AVUSTURYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avusturya - Fransa maçı 10 Haziran Cuma günü saat 21:45'te başladı ve S Sport 'dan canlı yayınlanıyor.