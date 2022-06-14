Burak Yılmaz Hollanda yolcusu!
Fransa Ligi takımlarından Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'a Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard takımının talip olduğu belirtildi. Hollanda basınında çıkan haberde, Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı kaydedildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 09:36
Hollanda basınından Voetball International'ın haberinde, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi. Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmanın peşinde olduğu ifade edildi.
36 yaşındaki Burak Yılmaz, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.