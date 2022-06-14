Burak Yılmaz Hollanda yolcusu!

Fransa Ligi takımlarından Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'a Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard takımının talip olduğu belirtildi. Hollanda basınında çıkan haberde, Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı kaydedildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 09:36