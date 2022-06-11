UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Polonya kritik maçta karşı karşıya geliyor. İşte Hollanda - Polonya maçının detayları...
HOLLANDA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda - Polonya maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.
HOLLANDA - POLONYA MAÇININ İLK 11'LERİ
Hollanda: Flekken, Ake, De Vrij, Timber, Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind, Klaassen, Memphis, Bergwijn
Polanya: Skorupski, Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszynski, Frankowski, Krychowiak, Goralski, Zielinski, Zalewski, Piatek