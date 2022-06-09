Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ile maça dair merak edilenler haberimizde...

Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Kıbrıs Rum Kesimi maçı 9 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.