UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Belçika kritik maçta karşı karşıya geliyor. Galler - Belçika maçının detayları haberimizde...
GALLER - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galler - Belçika maçı saat 21:45'te başladı. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
GALLER - BELÇİKA İLK 11'LER
Galler: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Allen, Wilsın, James, Bale
Belçika: Casteels, Theate, Boyata, Dendoncker, Carrasco, Tielemans, Witsel, Meunier, Trossard, De Bruyne, Batshuayi