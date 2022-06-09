FIFA ve Coca Cola işbirliğiyle Dünya Kupası'nın 51 ülkede sergilendiği turda durak Özbekistan'dı. Bu tura katılan oyuncularda aranan özellik, Dünya Kupası'nı kaldıran futbolculardan biri olmak.
Carles Puyol'dan flaş sözler! "Türkiye'de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini biliyorum"
Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol, Usta gazeteci Hakkı Yalçın'a flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın Takvim Gazetesi'nde yer alan yazısında, efsane ismin, "Türkıye'de futbolun ne kadar tutkulu bir şekilde takip edildiğini biliyorum." ifadelerine yer verildi. İşte Puyol'un öne çıkan açıklamaları...
İspanya ile Dünya Şampiyonluğu gururu yaşayan Barcelona'nın unutulmaz kaptanı Carles Puyol'a bu turda arkadaşlık eden Fransa Milli Takımı'nda aynı gururu yaşayan Christian Karembeu'ydu.
Real Madrid'in özel futbolcularından. BIR günlüğüne geldiği Özbekistan'da çocuklarla futbol oynayan, 400'ü aşkın çocuğa imza dağıtan Puyol'la kısa süreli bir futbol sohbetimiz oldu.