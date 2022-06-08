Kongo - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kongo sahasında Gambiya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kongo - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kongo ile Gambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kongo - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONGO - GAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kongo - Gambiya maçı 8 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.