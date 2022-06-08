Gabon - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gabon sahasında Moritanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gabon - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gabon - Moritanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gabon ile Moritanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gabon - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GABON - MORİTANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gabon - Moritanya maçı 8 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.