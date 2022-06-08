Tanzanya - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Tanzanya sahasında Cezayir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tanzanya - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tanzanya - Cezayir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Tanzanya ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tanzanya - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TANZANYA - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tanzanya - Cezayir maçı 8 Haziran Çarşamba günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.