Galatasaray - Sivasspor (U16 Elit Ligi Final maçı) CANLI İZLE | Galatasaray - Sivasspor U16 Final CANLI YAYIN

U16 Elit Ligi Final maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sezonun şampiyonunu belirleyecek maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz…

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 21:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 21:50