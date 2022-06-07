UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geliyor. Almanya - İngiltere karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
ALMANYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Almanya - İngiltere maçı 21:45'te başladı ve S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.
ALMANYA - İNGİLTERE 11'LERİ
Almanya: Neuer, Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Musiala, Hofmann, Raum, Müller, Havertz
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane