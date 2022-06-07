GOL | Galatasaray 2-0 Sivasspor
U16 Elit Ligi Final karşılaşmasında Galatasaray, Halim Ayaz Yükseloğlu’nun 40+1. dakikada attığı golle Sivasspor karşısında farkı 2’ye çıkardı.
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