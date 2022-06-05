TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Altınordu, yarı final maçında karşı karşıya geliyor.
İki takım adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde.
İŞTE 11'LER:
Galatasaray (U17): Atakan, Ali Turap, Berkan, Ali, Arda Deniz, Cemal, Yasin, Kerem, Baran, Berk, İnanç
Altınordu (U17): Mert Furkan, Yusuf, Berke, Furkan, Ahmet, Ege, Rıdvan, Emin, Alperen, Fırat, Hasan
GALATASARAY-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Altınordu arasında oynanan Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçı saat 21.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...