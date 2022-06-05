Galatasaray - Altınordu CANLI İZLE (Elit U17 Gelişim Ligi Yarı Final)

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Altınordu, yarı final maçında karşı karşıya geliyor. İki takım adını finale yazdırmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden bulabilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 22:10