UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çekya - İspanya kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÇEKYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ:
Çekya: Vaclik, Zima, Brabec, Mateju, Sadilek, Soucek, Coufal, Zeleny, Pesek, Lingr, Kuchta
İspanya: Simon, Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso, Rodri, Gavi, Koke, Sarabia, Olmo, Tomas
ÇEKYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çekya - İspanya maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te başladı ve ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.