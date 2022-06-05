TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Adana Demirspor ile Beşiktaş, yarı final maçında karşı karşıya geliyor.
İki takım adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde.
İŞTE 11'LER:
Adana Demirspor (U17): Mehmet, Kadir, Yücel, Ali, Muhammed Mustafa, Kaan, Osman, Enes, Baha, Sergen, Serhat
Beşiktaş (U17): Emir, Efe, Emirhan, Yakup, Berkay, Mustafa, Abdülmecid, Turgut, Sercan, Arda, Şahin
ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçı saat 18.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.