Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Filenin Sultanları

FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Türkiye ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele öncesinde merak edilen konular arsında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı yenerek 3'te 2 yapmak istiyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Bulgaristan maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BİR SONRAKİ RAKİP BELÇİKA!

Filenin Sultanları, Bulgaristan ile oynayacağı maçın ardından Ankara Spor Salonu'nda 5 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.