İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında Almanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Almanya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Almanya maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Tonali, Locatelli; Politano, Belotti, Raspadori

Almanya: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Werner