Nijer - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Nijer sahasında Tanzanya'yı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nijer - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Nijer ile Tanzanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nijer - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİJER - TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nijer - Tanzanya maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.