Cezayir - Uganda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cezayir sahasında Uganda'yı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Cezayir - Uganda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cezayir - Uganda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Cezayir ile Uganda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Cezayir - Uganda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEZAYİR - UGANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cezayir - Uganda maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.