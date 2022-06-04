Namibya - Burundi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Namibya sahasında Burundi'yi konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Namibya - Burundi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Namibya ile Burundi karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Namibya - Burundi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAMİBYA - BURUNDİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Namibya - Burundi maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.