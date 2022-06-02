Kuzey İrlanda 0-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Anastasios Bakasetas attı Yunanistan kazandı!
Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta konuk olduğu Kuzey İrlanda'yı 1-0 ile geçti. Yunanistan'a galibiyeti getiren gol Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas'tan geldi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 00:07 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022- 00:07
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Yunanistan mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılıp gruba üç puanla başladı.
Komşu'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas kaydetti.
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