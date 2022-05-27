Yarı finalde Wulfz Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor karşı karşıya gelecek
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı başlıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve ALG Spor karşı karşıya. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final mücadeleleri başlıyor. Finale geçmek isteyen 4 takımın mücadelesi 28 Mayıs'ta başlayacak. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 12:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı, yarın oynanacak Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.
İki ekip, Vefa Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.
Yarı finaldeki bir diğer eşleşmede ise Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor, ilk maçlarını 30 Mayıs Pazartesi günü yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmaların rövanşı, 5 Haziran'da oynanacak.