TRANSFER HABERİ: Sinan Bolat Westerlo'da!
Adı Fenerbahçe ile anılan Sinan Bolat'ın yeni adresi belli oldu. Milli kaleci, Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo'ya transfer oldu. 33 yaşındaki file bekçisi, Gent'ten ayrılmış ve serbest konuma çıkmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 18:08
Milli kaleci Sinan Bolat'ın transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Adı Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki eldiven, Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo ile sözleşme imzaladı.
Transfer, Belçika temsilcisi tarafından resmen açıklandı.
Sinan Bolat, bu sezon Gent'te 39 maça çıkmış ve kalesinde 33 gol görmüştü.