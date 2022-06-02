TRANSFER HABERİ: Sinan Bolat Westerlo'da!

Adı Fenerbahçe ile anılan Sinan Bolat'ın yeni adresi belli oldu. Milli kaleci, Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo'ya transfer oldu. 33 yaşındaki file bekçisi, Gent'ten ayrılmış ve serbest konuma çıkmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 18:08