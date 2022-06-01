İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Finalissima 2022

Finalissima 2022'de heyecan dorukta... İtalya ile Arjantin, dev finalde kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Finalissima nedir?

İtalya - Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Finalissima 2022, tüm dünyada heyecanla bekleniyor. İtalya ile Arjantin dev finalde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Arjantin maçı 1 Haziaran 2022 Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İTALYA - ARJANTİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Scamacca, Insigne

Arjantin: E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L Martinez, Di Maria

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.