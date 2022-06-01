Gana - Madagaskar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gana sahasında Madagaskar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gana - Madagaskar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gana - Madagaskar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gana ile Madagaskar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gana - Madagaskar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GANA - MADAGASKAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gana - Madagaskar maçı 1 Haziaran Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.