Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin, dev finalde kozlarını paylaşıyor. Dev maçın yayın bilgileri merak ediliyor. İtalya - Arjantin maçının yayın bilgileri ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İtalya - Arjantin maçı 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 21:45'te başladı ve S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

İTALYA - ARJANTİN MAÇI İLK 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho, Pessina, Barella - Bernardeschi, Raspadori, Belotti.

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Guido Rodríguez - Messi, Dybala, Di María - Lautaro.

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. İtalya ile Arjantin, Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olmak için karşı karşıya geliyor. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.