UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile İngiltere kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
MACARİSTAN - İNGİLTERE 11'LER:
Macaristan: Gulasci, Lang, Orban, Attila Szalai, Schafer, A. Nagy, Nego, Z. Nagy, Sallai, Szoboszlai, Adam Szalai
İngiltere: Pickford, Walker, Coady, Maguire, Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin, Bowen, Mount, Kane
MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Macaristan - İngiltere maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.