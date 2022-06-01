İtalya 0-3 Arjantin (MAÇ SONUCU-ÖZET) Messi şov yaptı Arjantin Finalissima'yı kazandı!

Finalissima 2022'de Avrupa Şampiyonu İtalya ile Güney Amerika Şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tangocular Martinez, Di Maria ve Dybala'nın golleriyle 3-0 kazandı. İşte detaylar...

Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi Arjantin 3-0'lık skorla kazandı. Tangoculara galibiyeti getiren golleri Messi'nin asistiyle 28. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Angel Di Maria ve 90+4'te yine Messi'nin asistiyle Dybala attı.

Karşılaşmada Lionel Messi oynadığı futbolla göz doldurdu ve Arjantin'in galibiyete uzanmasında önemli rol oynadı. Arjantin bu sonuçla beraber Finalissima 2022'nin sahibi oldu.

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olmak için oynanan karşılaşmaya verilen addır. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.