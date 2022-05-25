Avrupa'nın 5 büyük liginde hangi takımlar şampiyon oldu? İşte Avrupa'nın şampiyon takımları...

Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak kabul edilen Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İtalya Seri A, İspanya La Liga ve Fransa Lig 1'in şampiyon takımları futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük 5 liginde son durumun ne olduğunu merak edenler ve liglerde şampiyonluğunu ilan eden takımları öğrenmek isteyenler için işte bu sezonun Avrupa şampiyonları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 09:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 09:00