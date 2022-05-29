Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid Liverpool maçını Zinedine Zidane tribünden izledi
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid, Stade de Paris'te Liverpool ile kozlarını paylaştı. Maç, Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Tribünde birçok ünlü isim de mücadeleyi izledi. Bunlardan biri de Real Madrid'in efsanesi Zinedine Zidane oldu.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 15:23
İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool ile karşı karşıya geldi.
Real Madrid, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
Öte yandan Real Madrid'in eski teknik direktörü ve efsanesi Zinedine Zidane da, tribünlerde yer aldı.