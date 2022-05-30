El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CAF Şampiyonlar Ligi

CAF Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. El Ahli ile Vidad kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

El Ahli - Vidad (Wydad) maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

CAF Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Final maçında El Ahli ile Vidad (Wydad) karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, El Ahli - Vidad (Wydad) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EL AHLI - VIDAD (WYDAD) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

El Ahli - Vidad (Wydad) maçı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.