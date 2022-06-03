Fransa ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaştı. Stade de France'da oynanan zorlu karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

CORNELIUS OYUNA GİRDİ MAÇI ÇEVİRDİ!

Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, 59. dakikada Dolberg'in yerine oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki oyuncu 68 ve 89. dakikada attığı gollerle Danimarka'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Kritik karşılaşmayı 2-1 kazanan Danimarka 3 puanın sahibi oldu.

CORNELIUS MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!

Fransa'ya karşı 2 gol atan Danimarka'nın golcüsü Andreas Cornelius, maçın adamı seçildi.