Melbourne City Western United maçı ne zaman? Melbourne City Western United hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Melbourne City Western United maçı ne zaman? Melbourne City Western United hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Avustralya A Ligi'nde Melbourne City kendi evinde Western United'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini arama motorlarında aratıyor. Peki, Melbourne City Western United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 10:43