Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi Final

UEFA Konferans Ligi'nde finalinde Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek ve maçın galibi Konferans Ligi'nin şampiyonu olacak. Roma ile Feyenoord maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor; işte Roma ile Feyenoord maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 12:00