Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidecek? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak, nerede olacak? İşte Dünya Kupası grupları

Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidecek? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak, nerede olacak? İşte Dünya Kupası grupları

Katar'da düzenlenecek ve 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbolseverler, Dünya Kupası'nın tarihini ve hangi ülkelerin katılacağını araştırmayı sürdürürken; '2022 Dünya Kupası ne zaman, Dünya Kupası'nda hangi ülkeler olacak?' sorularının cevabı arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. İşte Dünya Kupası'na dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 10:30