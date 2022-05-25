Erzurumspor ile İstanbulspor TFF 1. Lig'in play off yarı final maçında Süper Lig’e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Erzurumspor - İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - İstanbulspor maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da TRT Spor ve BeIn Sports 1'de canlı yayınlanacak.